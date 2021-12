Am Haus Renate in Vöhringen geht es langsamer voran als geplant

Plus In Vöhringen entsteht durch das Ringeisen-Werk ein Wohnprojekt mit 33 Plätzen für Menschen mit Behinderung. Der Bau verzögert sich allerdings.

Mit dem Haus Renate entsteht in Vöhringen gerade eine neue Wohnanlage für Menschen mit Behinderung. 33 Plätze soll es geben, teils für ambulantes Wohnen mit stundenweiser Betreuung, teils gemeinschaftliches Wohnen mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Das Haus Renate ist ein Projekt des Dominikus-Ringeisen-Werks aus Ursberg.