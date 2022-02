Vöhringen

An diesen Wegen erneuert Vöhringen die Straßenbeleuchtung

Der Zahn der Zeit nagt an allem, auch an der Straßenbeleuchtung. In Vöhringen soll sie nun an einigen Wegen ausgetauscht werden.

Von Ursula Katharina Balken

Gut beleuchtete Straßen geben ein Gefühl der Sicherheit. Die ist aber nicht gegeben, wenn der Zahn der Zeit kräftig an den Lampen genagt hat. So haben die Lech-Elektrizitätswerke (LEW) bei der jährlich fälligen Überprüfung festgestellt, dass die Überspannungsleuchten in elf Straßen aufgrund ihres Alters und starker Korrosion der Aufhänger-Seile dringend erneuert werden müssen. Eine von Bernd Hieber aus dem Stadtbauamt ausgearbeitete Liste mit den betroffenen Straßen lag im Bau- und Verkehrsausschuss vor. Gerade bei starkem Wind, so heißt es, bestehe die Gefahr, dass sich die Leuchten aus ihren Halterungen lösen und auf der Straße landen. So sollen die neuen Laternen in Vöhringen aussehen Die LEW haben jetzt ein Angebot ausgearbeitet und der Stadt vorgelegt, welche Kosten in den einzelnen Straßenzügen fällig werden. Geplant ist, die Überspannungsleuchten komplett abzumontieren und durch moderne Lampen zu ersetzen. Es sollen Beleuchtungsmasten mit Aufsatzleuchten - also das heutzutage gängige Modell von Straßenlaternen - installiert werden. Die einzelnen Masten werden dann mit Freileitungen angeschlossen und mit Strom versorgt. Die neue Beleuchtung soll nicht nur sparsamer im Energieverbrauch sein als die bisherige, sondern auch für besseres Licht in den Straßen sorgen. In folgenden Straßen wird die Beleuchtung verbessert: Breitengasse, Grubenstraße, Thüringer Straße, Herbststraße, Schwalbenstraße, Birkenstraße, Schleifweg, Frankenstraße, Amselweg, Lerchenweg und Friedensstraße. Kosten soll die Maßnahme insgesamt rund 107.000 Euro.

