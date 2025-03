Andenken an das Egerland im Vöhringer Museum

Das Vöhringer Museum für Stadt- und Industriegeschichte bereichert seine Sammlung mit Sonderausstellungen und hat dafür Platz im Erdgeschoss geschaffen. In den vergangenen Wochen war "Landwirtschaft anno dazumal" das Thema. Jetzt können Besucher Orginal-Trachten der Egerländer bewundern. Vier Schaufensterpuppen wurden mit dem Gewand, wie es im Egerland Tradtion hatte, bekleidet und lassen Erinnerungen lebendig werden. Die Kleidung ist aufwändig gemacht und ein wahrer Blickfang. Das Stadtmuseum in der Ulmer Straße 25 ist jeden ersten und dritten Sonntag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr kostenfrei geöffnet.

