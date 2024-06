Angeblicher Mitarbeiter stiehlt Geldkassette aus Wohnung in Vöhringen

Ein 82-Jähriger bat einen angeblichen Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens in seine Wohnung, weil dieser vorgab, etwas überprüfen zu müssen.

Ein angeblicher Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens hat am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem 82-jährigen Anwohner der Straße "Am Kurzen Bach" in Vöhringen geklingelt. Wie die Polizei mitteilt, gab der angebliche Mitarbeiter an, im Haus etwas überprüfen zu müssen. Der 82-Jährige bat ihn daraufhin in seine Wohnung.

Während der Vöhringer abgelenkt ist, stiehlt der Mann eine Geldkassette

Während der Anwohner etwas in einem Schrank suchte, nahm der angebliche Mitarbeiter eine Geldkassette und verschwand eilig aus dem Haus. In der Geldkassette befanden sich keine Wertsachen, was der Dieb allerdings nicht wusste. (AZ)