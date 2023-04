Vöhringen

Sie ist ein Illerberger Urgewächs: Angelika Böck erhält Bürgermedaille

Plus Angelika Böck hat die Bürgermedaille in Silber erhalten. Damit würdigt die Stadt Vöhringen ihr vielfaches ehrenamtliches Engagement.

Von Ursula Katharina Balken

Diese Frau ist ein Urgewächs von Illerberg. Sie liebt ihre Heimat und könnte sich kaum vorstellen, irgendwo anders zu leben. Wird sie gebeten, ein Amt zu übernehmen, sagt sie nicht Nein. Ihr Grund ist umwerfend einfach: "Einer muss es ja machen." Angelika Böck steht trotz ihres Rentenalters mitten im Leben, packt an, wo es notwendig ist, lässt sich so leicht nicht aus der Fassung bringen. Doch als sie erfuhr, sie werde mit der "Silbernen Bürgermedaille" ausgezeichnet, war sie zunächst fassungslos und reagierte spontan: "Das hätten doch andere genau so verdient. Aber ich freue mich wirklich sehr, es ist eine große Ehre."

Besonders verbunden fühlt sie sich mit ihrer Heimatpfarrei St. Martin. Geprägt durch ein religiöses Elternhaus, nahm sie schon sehr früh am Leben der Pfarrgemeinde teil. Sie schloss sie sich der Schönstatt-Gruppe an, arbeitet in der "Kinderkirche" mit. "Kindern den Glauben näherzubringen, ist uns in Anliegen. Ich habe ein wunderbares Team um mich herum", sagt Böck, sie will nicht im Mittelpunkt stehen, sprudelt aber vor Ideen. So war es auch als sie die Sternsinger-Aktion begleitete.

