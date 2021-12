Vöhringen

vor 19 Min.

Anmeldung zu Vöhringer Weihnachtsgottesdiensten erforderlich

Plus Wegen der sich immer ändernden Corona-Lage hat die Pfarreiengemeinschaft ihren Gottesdienst-Plan nun angepasst. Es gibt neue Termine, eine Anmeldung ist erforderlich.

Wer im vergangenen Jahr fest daran glaubte, dass die Einschränkungen bei den Festgottesdiensten zum Christfest ein einmaliges Ereignis bleiben würden, hat sich getäuscht. Die Situation durch Corona hat sich in diesem Jahr nicht verbessert, das Gegenteil ist der Fall. Nach Aussagen des Robert-Koch-Instituts liegen die Corona-Fallzahlen im Augenblick über den Vorjahreswerten. So werden Anmeldungen für Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen an Weihnachten unumgänglich. Möglich ist dies unter der Rufnummer des Pfarramtes 07306/359900 oder online unter www.pg-voehringen.de.

