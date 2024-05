Anpfiff für die Läsko-Arena in Vöhringen mit einem großen Jugendturnier

Am Wochenende kicken beim SC Vöhringen fast 1000 Kinder und Jugendliche in 100 Mannschaften um den Läsko-Cup. Verein und Firma gehen eine Partnerschaft ein.

Passender könnte der Rahmen kaum sein. Bei einem großen Jugendturnier, dem größten seiner Art in der Region, trägt am Wochenende das Fußballstadion des SC Vöhringen erstmals offiziell den Namen Läsko-Arena. Benannt nach dem ortsansässigen Unternehmen Läsko Lämmle Elektro GmbH & Co. KG, das spezialisiert ist auf Elektro-Installationen und Blitzschutz, vor allem aber auf Fotovoltaikanlagen und erneuerbare Energien. Geschäftsführer Thomas Lämmle sagt: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit und Anliegen, die überragende Vereinsarbeit zu honorieren. Unsere ganze Familie ist eng mit dem Verein verbunden."

Auch er selbst hat schon beim SCV und in Illerzell gekickt. Diese privaten Bande waren letztlich auch ausschlaggebend für das finanzielle Engagement der Firma. Die Partnerschaft mit dem Verein ist zunächst auf 15 Jahre ausgelegt. "Sie beschränkt sich aber nicht auf die Fußballer. Wir möchten mit Läsko vor allem die tolle Jugendarbeit in allen Bereich, also zum Beispiel auch beim Handball und in der Leichtathletik, unterstützen und fördern", sagt Lämmle. Er spricht dabei von "positiven Impulsen für den Gesamtverein" und einer "zukunftssicheren Weiterentwicklung". Auch die Vereine sämtlicher Spielgemeinschaften sollen davon profitieren, heißt es seitens des Geschäftsführers. Vöhringens Bürgermeister Michael Neher lobt das Engagement und meint: "Wir als Stadt Vöhringen sind sehr stolz, dass ein regionales Unternehmen unseren größten Verein, den SCV, derart tatkräftig unterstützt und ihn somit für die Zukunft stärkt.“

Der Name der Firma Läsko prangt groß im Fußballstadion des SC Vöhringen. Foto: SC Vöhringen

Eine dieser positiven Entwicklungen lässt sich an der Fußballjugend bereits ablesen. Fast 100 Kinder und Jugendliche sind in den vergangenen Jahren dazugekommen. Von den Bambini bis zu den A-Junioren sind alle Altersklassen im Spielbetrieb gemeldet. Bei den Älteren arbeiten die Vöhringer mit den Nachbarvereinen Illerzell, Illerberg und Bellenberg zusammen. Die Arbeit trägt erste Früchte, in ein paar Jahren, hofft Jugendleiter Florian Neuer, werde man auch im Seniorenbereich davon profitieren. Am Wochenende sind er und seine Mitstreiter aber erst einmal anderweitig eingespannt. Beim großen Jugendturnier, das ebenfalls den Namen von Sponsor Läsko trägt, sind über 100 Mannschaften mit fast 1000 Kindern und Jugendlichen am Start. Ein echtes Mammutprogramm hat der SC Vöhringen zu absolvieren, knapp 100 Helferinnen und Helfer packen mit an. "Auch das ist einmalig", sagt Thomas Lämmle.

Das ist das Programm für den Läsko-Cup der Fußballjugend

Am Freitag ab 17 Uhr spielen A- und B-Junioren, am Samstag sind ab 9 Uhr die E-Junioren der U10 an der Reihe, ab 10 Uhr die F-Jugend der Altersklasse U8. Um 14 Uhr ist Anpfiff für die Turniere der U9 und U11. Die D-Junioren kicken am Sonntag ab 9 Uhr um den Siegerpokal, die Bambini ab 10 Uhr. Den Abschluss machen ab 15 Uhr die C-Junioren.