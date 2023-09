Vöhringen

12:00 Uhr

Unfallgefahren, Stau und Hitze: Was sich Vöhringer Stadträte wünschen

Plus Ein Stadtrat flog vom Fahrrad, ein anderer steht öfters im Stau, eine Rätin kam mächtig ins Schwitzen. Alle drei bringen ihre Anliegen aufs politische Tablett.

Von Thomas Vogel

Bernhard Thalhofer ( CSU) hatte unlängst ein einschneidendes Erlebnis, das seine Zweifel schürte. Das „von allen“ beschlossene Konzept, sich zur fahrradfreundlichen Stadt Vöhringen zu entwickeln, werde „wohl nur halbherzig umgesetzt“, mutmaßte er. So steht es in seinem Antrag, in dem er eine wöchentliche Kontrolle aller Hauptfahrradwege in der Stadt forderte. Anlass dafür gab ihm sein Sturz von seinem Zweirad.

Nach einem „Starkregen“, so berichtete er jüngst im Bau- und Verkehrsausschuss, sei ein Abschnitt im Bereich Alte Weißenhorner Straße von angeschwemmtem Schotter belegt gewesen, was seine Fahrt unsanft beendete und leichte Verletzungen zur Folge hatte. Das Regenereignis habe da schon eine Woche zurückgelegen, ohne dass zwischenzeitlich die Gefahrenquelle beseitigt worden wäre. Deshalb seine Zusatzforderung, nach solchen Unwetterereignissen die Fahrradwege „unverzüglich auf Gefahrenstellen zu überprüfen“, „Gefahrenstellen unverzüglich zu beseitigen“ oder zumindest „unverzüglich abzusichern“. Außerdem verlangte er: „Die Kontrollen sind zu dokumentieren.“

