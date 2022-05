Auffahrunfall am Kreisverkehr: 7000 Euro Schaden

In Vöhringen fuhr ein Transporter einem Auto im Kreisverkehr auf. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein 38-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist am Montagmorgen in einem Kreisverkehr auf ein Auto aufgefahren. Nach Angaben der Polizei musste der Autofahrer auf der Kreisstraße von Weißenhorn in Richtung Vöhringen verkehrsbedingt bremsen. Der 38-Jährige erkannte das zu spät und fuhr auf. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)