Auffahrunfall mit 13.000 Euro Schaden: Fahrer hatte getrunken

Bei einer Unfallaufnahme in Vöhringen stellt die Polizei bei einem 61-Jährigen eine deutliche Alkoholfahne fest.

Ein Schaden von rund 13.000 Euro ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Vöhringen entstanden. Als eine Autofahrerin an einer roten Ampel auf der Staatsstraße 2031 warten musste, fuhr ihr ein 61-Jähriger mit seinem Auto ohne erkennbaren Grund von hinten auf.

Zwar blieben beide Unfallbeteiligte nach Polizeiangaben unverletzt, jedoch stellten die Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme beim Auffahrenden eine deutliche Alkoholfahne fest. Nachdem bei ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest nicht möglich war, musste er sich zur Ermittlung seiner Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)