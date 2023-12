Aufmerksamer Nachbar deckt Unfallflucht auf

Während seines Weihnachtsurlaubs in Vöhringen hat ein Mann ein geparktes Auto beschädigt. Sein Pech: Ein Nachbar brachte in diesem Moment den Müll heraus.

Mithilfe eines aufmerksamen Nachbarn konnte die Polizei eine Unfallflucht in Vöhringen schnell aufklären. Am Berliner Ring hatte der Fahrer eines Opel Insignia am Donnerstagabend rückwärts einen geparkten Audi A3 eines Anwohners angefahren. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da aber in diesem Moment ein unbeteiligter Nachbar seine Mülltonne herausbrachte, konnte dieser sich ein Teilkennzeichen merken und teilte es dem Audibesitzer mit. Durch Recherchen seitens des Geschädigten und der Polizei konnte der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Dieser ist über die Weihnachtsfeiertage in Vöhringen zu Besuch und muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten. (AZ)