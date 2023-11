Aus für die Galerie des Kunstforums in Vöhringen

Plus Vor acht Jahren hat das Vöhringer Kunstforum an der Illerstraße 2 eine Galerie eingerichtet. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Denn das Haus wird abgerissen.

Die Galerie des Vöhringer Kunstforums schließt zum Ende des Jahres. Das Haus wird abgerissen. Es ist - wenn man so will - zwar ein Abschied, aber auch ein Neubeginn.

Bürgermeister Michael Neher teilt dazu mit: "Ich habe das Kunstforum gebeten, das bisher genutzte Gebäude zu räumen. Hintergrund ist die bevorstehende Realisierung der Neuen Rathausmitte. Der zugrunde liegende Bebauungsplan wurde in der letzten Sitzung des Stadtrates beschlossen und wir werden nun die ersten Schritte einleiten, beginnend mit dem Abriss der drei Gebäude an der Illerstraße."