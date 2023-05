Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik in Vöhringen nimmt weitere Hürde

Plus Die Verwaltung hat einen Katalog geeigneter Flächen vorgelegt. Jetzt beginnen Gespräche mit den Eigentümern. Der Anteil der „Erneuerbaren“ soll spürbar steigen.

Nach einiger Aufregung in vorangegangenen Sitzungen über die Informationspolitik der Stadt hat der Stadtrat nun mit großer Mehrheit den Weg freigemacht für den weiteren Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik. Klimaschutzmanager Marcus Jung hatte dazu einen Katalog aus elf Flächen vorgelegt, die für dieses Vorhaben geeignet seien.

Die allermeisten dieser sogenannten „Potenzialflächen“ liegen zwischen Illerberg und Weißenhorn, einige befinden sich direkt an der Autobahn A7. Würden sie alle mit Solarmodulen überbaut, kämen knapp 125 Hektar an Solarfeldern hinzu.