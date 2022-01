Außenanlagen der evangelischen Kirche in Vöhringen werden teuer

Plus Die Stadt hatte einen Zuschuss zugesagt. Die Kosten steigen nun. Vöhringen soll entsprechend mehr bezahlen, beantragt die Kirchengemeinde.

Die Sanierung und Restaurierung der Martin-Luther-Kirche ist abgeschlossen. Jetzt geht es um die Außenanlagen. Die aber werden teurer als ursprünglich angenommen. War man bislang von einer Kostenschätzung von rund 130.000 Euro ausgegangen, so liegen jetzt aktualisierte Zahlen vor. Demnach belaufen sich die Kosten auf 165.000 Euro, allerdings bei einer anderen Ausgangslage. Den Großteil der Kosten trägt die Gemeinde, doch auch der Anteil, den die Stadt übernehmen soll, ist gestiegen.