Außenspiegel von Kleintransporter und sechs Autos abgetreten

Die Fahrzeuge waren in der Vöhringer Hirschstraße und im Lerchenweg geparkt. Es ist nicht der einzige Schaden.

Am Wochenende sind sieben Fahrzeuge in Vöhringen mutwillig demoliert worden. Die Illertisser Polizei (Telefon 07303/9651-0) sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen können.

In der Nacht auf Sonntag sind demnach in der Hirschstraße im Lerchenweg an einem Kleintransporter und sechs Autos die Außenspiegel abgetreten sowie Scheibenwischer abgerissen worden. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im unteren vierstelligen Eurobereich. (AZ)