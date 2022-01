Vöhringen

13:20 Uhr

Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen

Eine Autofahrerin parkt ihr Fahrzeug in Vöhringen am Straßenrand. Am nächsten Tag findet sie das Auto beschädigt vor.

Bei einem Unfall in Vöhringen hat ein Unbekannter einen Schaden von 1200 Euro hinterlassen - und fuhr danach einfach davon. Eine 56-jährige Autobesitzerin meldete sich am Freitagnachmittag bei der Polizei Illertissen. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte ihren VW Polo angefahren und beschädigt. Die Frau hatte ihr Fahrzeug am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr in der Vogelstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt - zu diesem Zeitpunkt war das Auto unbeschädigt. Als sie am folgenden Tag um 12.50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Heckstoßstange ihres VW zerkratzt war. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen