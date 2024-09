Auto auf Parkplatz angefahren – Polizei bittet um Hinweise

Auf einem Supermarktparkplatz in der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhrigen ist am Samstag ein Auto angefahren worden. Eine bislang unbekannte Person touchierte nach Angaben der Polizei den grauen VW Golf am Kotflügel der Fahrerseite, dann fuhr sie davon. Der entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise, um den Fall aufzuklären

Der Polizei Illertissen zufolge hat sich der Unfall zwischen 17 und 17.30 Uhr ereignet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)