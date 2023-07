Vöhringen

vor 16 Min.

Auto fährt sitzendem Mann in Vöhringen über die Füße

Ein Autofahrer will in Vöhringen abbiegen. Was er nicht ahnt: Am Boden der Hofeinfahrt sitzt ein Mann. Das Fahrzeug rollt ihm über die Füße.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Samstagnachmittag in Vöhringen ereignet. Ein 44-jähriger Autofahrer bog nach Angaben der Polizei von der Ulmer Straße nach rechts in eine Hofeinfahrt. Dabei übersah er einen dort an einer Mauer sitzenden 60-jährigen Mann. Beim Einfahren fuhr das Auto dem Sitzenden über die Füße. Der 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (AZ)

