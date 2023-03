Auto gerät immer wieder in Gegenverkehr: Fahrer hatte zwei Promille

Der 52-Jährige war offensichtlich betrunken zwischen Weißenhorn und Vöhringen unterwegs. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein Zeuge meldete sich am Freitagabend gegen 21.35 Uhr bei der Polizei: Er hatte einen silberfarbener Nissan Qashqai beobachtet, der zwischen Weißenhorn und Vöhringen immer wieder massiv in den Gegenverkehr komme. Auf der Illerberger Straße zwischen Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn und dem Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle Vöhringen sei es auch schon zu Bremsmanövern von Entgegenkommenden gekommen.

Eine Streife der Polizei traf den 52-jährigen Fahrer des Nissan an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder von dem Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)