Auto gerät in Vöhringen in Gegenverkehr und prallt gegen anderen Wagen

Eine 85-Jährige fährt mit ihrem Auto in Vöhringen wiederholt auf die Gegenspur. Sie verursacht einen Unfall, ein 23-Jähriger wird dabei leicht verletzt.

Eine Seniorin ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße NU14 in Vöhringen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten. Dabei ist das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war einem nachfolgenden Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise der 85-Jährigen aufgefallen. Sie fuhr demnach wiederholt auf die Gegenfahrbahn und verursachte schließlich die Kollision mit dem anderen Auto.

Die Polizei hat gegen die Seniorin ein Strafverfahren eingeleitet

Dessen 23 Jahre alte Fahrer hatte noch versucht, dem Auto der Seniorin auszuweichen. Der junge Mann konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet, auch weil sie dem Polizeibericht zufolge wegen ihres körperlichen Allgemeinzustandes offensichtlich nicht mehr hätte Auto fahren dürfen. Den Unfallschaden schätzen die Beamten auf 10.000 Euro. (AZ)