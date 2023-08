Auto in Vöhringen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person beschädigt einen geparkten VW Polo in Vöhringen. Die Polizei geht davon aus, dass es ein Radfahrer war. Die Beamten werten Spuren aus.

In Vöhringen hat jemand ein geparktes Auto beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass eine Person, die mit dem Fahrrad unterwegs war, der Verursacher ist. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Auto einen VW Polo, der am rechten Fahrbahnrand der Straße „Zwischen den Bächen“ stand. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Dienstag im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 8 Uhr. Der ersten Schätzung nach entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Am Unfallort in Vöhringen wurden Spuren des Verursachers gefunden

Dem Schadensbild nach zu urteilen wurde das Auto von einem Fahrradfahrer angefahren, der anschließend unerkannt flüchtete. Am Unfallort wurden laut Polizeibericht allerdings Spuren des Verursachers gefunden, die nun ausgewertet werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)