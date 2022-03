Betrunkener fährt Schlangenlinien - und bekommt Ärger mit der Polizei

Ein Auto, das zwischen Senden und Vöhringen in Schlangenlinien unterwegs war, ist der Polizei gemeldet worden. Den Grund für die Fahrweise fand sie schnell.

In Schlangenlinien ist ein Autofahrer am Dienstagvormittag zwischen Senden und Vöhringen unterwegs gewesen. Ein Zeuge meldete das Kennzeichen des Wagens der Polizei in Illertissen. Dadurch kamen die Beamten auf die Halteranschrift. Dort trafen sie auf einen 42-Jährigen, der zuvor mit dem Auto unterwegs war.

Er roch nach Alkohol; ein Atemtest zeigte einen Wert im Bereich von 1,1 Promille an. Deshalb leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und ordneten zur Beweissicherung eine Blutentnahme an. Den Führerschein des 42-Jährigen stellten die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sicher. (AZ)