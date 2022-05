Auto prallt an der Autobahnausfahrt bei Vöhringen gegen einen Baum

In der Ausfahrt der A7 bei Vöhringen hat sich am frühen Sonntagabend ein Unfall ereignet. Einer der Fahrzeuginsassen wurde verletzt.

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagabend in der Ausfahrt der A7 die Kurve nicht mehr bekommen. Stattdessen geriet der Wagen von der Fahrbahn ab, wurde gegen einen Baum geschleudert und kam etwa 25 Meter weiter an der Einfahrt zur Autobahn wieder zum Stehen. Die Männer kamen aus Richtung Ulm und wollten bei Vöhringen von der A7 abfahren. Der Beifahrer blieb unverletzt, der Fahrer wurde leicht verletzt und kam mit Verdacht auf eine Alkoholisierung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Senden und der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 25.000 Euro. (wis)