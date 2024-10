Auto prallt auf A7 bei Regen gegen die Schutzplanke

Auf der A7 ist es am Dienstagmorgen auf regennasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 29-jähriger Pkw-Fahrer bei Vöhringen in Richtung Neu-Ulm unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und in die mittlere Schutzplanke prallte.

Der Fahrer, der laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen sein soll, verletzte sich bei dem Unfall nicht, beschädigte jedoch mehrere Felder der Schutzplanke. Wie hoch der Schaden an den Autobahneinrichtungen ist, müsse noch ermittelt werden. Am Pkw entstand ein Frontschaden, jedoch war das Fahrzeug noch fahrbereit, berichten die Beamten. Die Verkehrspolizei Günzburg leitete gegen den Unfallfahrer ein Bußgeldverfahren ein, das mit einem Bußgeld im niedrigen dreistelligen Bereich und einem Punkt geahndet wird. (AZ)