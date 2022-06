Auto steht auf den Bahngleisen: Zug muss Vollbremsung einlegen

Das ging gerade noch einmal glimpflich aus: Eine Frau stand in Vöhringen mit ihrem Auto auf den Gleisen - der nahende Zug kam etwa 30 Meter davor zum Stehen.

Beinahe wäre es in der Nacht zum Samstag in Vöhringen zu einem schlimmen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 18-Jährige gegen 1.30 Uhr mit ihrem Auto in der Silcherstraße in Richtung Bahnhof. Dabei verpasste sie mit überhöhter Geschwindigkeit die Einmündung zur Bahnhofstraße. Stattdessen fuhr die junge Frau geradeaus in Richtung Gleisbett. Auf Gleis Zwei endete schließlich ihre Autofahrt. Das Gefährliche: Zu diesem Zeitpunkt nahte ein Regionalzug aus Kempten. Er konnte nur noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der Zug kam etwa 30 Meter vor dem Auto zum Stehen.

Bahnstrecke in Vöhringen war bis 4 Uhr gesperrt

Passagiere im Zug wurden durch die starke Bremsung nicht verletzt. Auch die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer im Auto blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Bahnstrecke war wegen der komplizierten Bergung des Autos bis 4 Uhr komplett gesperrt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der jungen Frau auch drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogentest verlief positiv, sodass die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Ein 21-jähriger Mitfahrer im Wagen der Frau versuchte nach dem Unfall noch, eine kleine Menge Drogen zu entsorgen. Dabei wurde er allerdings von Zeugen beobachtet. Bei einer Nachschau in seiner Wohnung wurden die Polizeibeamten nochmals fündig. (AZ)