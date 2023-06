Auto stößt mit E-Scooter zusammen: Fahrer wird verletzt

In Vöhringen fahren eine 81-jährige Frau im Auto und ein junger Scooter-Fahrer ineinander - warum, ist noch nicht ganz klar. Der junge Mann muss ins Krankenhaus.

Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer: Wie die Polizei mitteilt, passierte am Dienstagvormittag gegen 11.10 Uhr im Schleifweg in Vöhringen ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der jugendliche E-Scooter-Fahrer war in nördlicher Richtung unterwegs. An einer Einmündung kam es zur Kollision mit einer 81-jährigen Autofahrerin. An der Unfallstelle gilt die Vorfahrtsregelung rechts vor links. Somit hätte die Autofahrerin dem E-Scooter die Vorfahrt gewähren müssen. Allerdings wollte der Jugendliche laut Polizeibericht seinerseits in die Einmündung fahren.

Der Polizei sagte die Autofahrerin, der junge Mann habe hierbei die Kurve geschnitten. Die Aussagen der Unfallbeteiligten widersprechen sich somit - deswegen sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der E-Scooter-Fahrer wurde mittelschwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1100 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, können sich bei den Polizeidienststellen in Weißenhorn oder Illertissen melden. (AZ)