Auto streift Lieferwagen: Möglicher Geschädigter fährt davon

Bei Illerberg verläuft eine Unfallflucht einmal anders: Ein angefahrener Lieferwagen fährt einfach weiter. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer.

Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr bei Illerberg einen Kleintransporter angefahren. Der andere Fahrer setzte mit seinem möglicherweise beschädigten Wagen die Fahrt einfach fort.

Dem Polizeibericht zufolge wollte der Fahrer eines weißen VW Sharan an der Anschlussstelle Vöhringen der A7 auf die Kreisstraße NU14 auffahren. Dort konnte er wegen des starken Verkehrs in Richtung Weißenhorn zunächst nicht einfädeln. Am Ende der Spur scherte er vor einem weißen Kleintransporter ein, streifte diesen dabei allerdings.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise

Wie die Polizei weiter mitteilt, gab der Fahrer des Lieferwagens dem Mann die Lichthupe, fuhr aber unvermittelt in Richtung Emershofen weiter. Der VW-Fahrer wollte ihm nach noch folgen, verlor das Fahrzeug aber aus den Augen. Ob an dem Kleintransporter tatsächlich ein Schaden entstand, ist derzeit unklar. Der Schaden am VW beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Fahrer des Lieferwagens nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)