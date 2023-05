Auto und Motorrad kollidieren in der Vöhringer Innenstadt

Beim Abbiegen übersehen: Mitten am Tag baut ein Autofahrer in Vöhringen einen Unfall. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Rekonstruktion des Hergangs.

Als ein 30-Jähriger am Montagvormittag, kurz nach elf Uhr, mit seinem Auto auf der Parkstraße in Richtung Vöhringer Innenstadt unterwegs ist, ist ihm in der Rechtskurve eine Motorradfahrerin entgegengekommen. Die beiden kollidierten und die 29-jährige Motorradfahrerin stürzte von ihrer Maschine. Die Frau blieb nach Angaben der Polizei aber unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang und bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)