Auto verliert beim Abbiegen Anhänger

Ein Autofahrer hat in Vöhringen beim Abbiegen seinen Anhänger verloren. Die Polizei hat bereits eine Vermutung, wie es dazu kam.

Bei einem Unfall am Sonntagabend in Vöhringen ist ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war der 30-Jährige mit seinem Auto samt Anhänger im Bereich der Richard-Wagner-Straße losgefahren. Nach etwa zehn Metern verselbständigte sich der Anhänger und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Auto.

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die abnehmbare Anhängerkupplung am Auto des Unfallverursacher nicht mehr vorhanden war. Vermutlich war diese beim Anbringen nicht richtig arretiert worden und hatte sich deshalb kurz nach Fahrtbeginn gelöst, so die Polizei. Gegen den 30-jährigen Fahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)