Auto weicht schwarzem SUV aus und touchiert Bordstein in Vöhringen

Ein Autofahrer muss nach rechts lenken, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen in Vöhringen zu verhindern. Es entsteht ein geringer Schaden.

Eine bislang unbekannte Person am Steuer eines SUV hat am Dienstag gegen 11.40 Uhr in der Straße Am Wielandkanal in Vöhringen einen kleinen Unfall verursacht. Mit einem schwarzen SUV fuhr er oder sie zu weit mittig auf der dortigen Fahrbahn, sodass ein entgegenkommender Autofahrer nach rechts ausweichen musste. Dieser touchierte dadurch mit seinem Wagen den Bordstein. Laut Polizeibericht wurde lediglich die Radkappe des Vorderrads beschädigt. Kollidiert sind die beiden Fahrzeuge nicht.

Möglicherweise hat die andere Person den Unfall in Vöhringen nicht bemerkt

Der entstandene Sachschaden ist minimal. "Der Unfallverursacher könnte den Vorfall nicht bemerkt haben", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Fahrerin oder der Fahrer des SUV wird gebeten, sich bei der Polizei in Illertissen zu melden. Auch mögliche Zeuginnen und Zeugen können unter der Telefonnummer 07303/9651-0 Hinweise geben. (AZ)