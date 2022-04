Auto wird auf Parkplatz in Vöhringen angefahren

Eine unbekannte Person verursachte an einem geparkten Wagen einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Auf einem Parkplatz einer Apotheke in Vöhringen ist ein Auto beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei Illertissen geschah der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag, 7. April, zwischen 12 und 13.30 Uhr. Der Mazda 2 stand in der Industriestraße. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ)