Auto wird zerkratzt: 1000 Euro Schaden

In Vöhringen ist ein Auto offenbar mutwillig beschädigt worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In Vöhringen ist ein Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Der schwarze VW Touran stand in der Hirschstraße. Der Lack der Beifahrerseite wurde verunstaltet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (AZ)