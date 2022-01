Autofahrer beschädigt Schild und kracht gegen Leitplanke

Ein 33-Jähriger ist am Mittwochmorgen zu schnell auf glatter Straße unterwegs. Er verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Am Mittwochmorgen war ein 33-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2031 bei Vöhringen in nördlicher Richtung unterwegs. Im Kreisverkehr an der Abzweigung nach Thal verlor er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. So teilt es die Polizei mit.

Der 33-Jährige überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich frontal mit einer Leitplanke. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Gegen den 33-Jährigen leiteten die Einsatzkräfte ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)