Autofahrer missachtet Vorfahrt und fährt Radler in Vöhringen an

Ein 22-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen, dass ein Radfahrer Vorfahrt hat. Es kommt zur Kollision. Der Radfahrer stürzt und wird verletzt.

In Vöhringen ist es am späten Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeibericht bog ein 22-Jähriger mit seinem Auto vom Schleifweg in die Sportparkstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß und der Radler stürzte. Er wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)