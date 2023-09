Autofahrer ohne Führerschein steht mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Polizisten kontrollieren einen Autofahrer in Vöhringen, der offensichtlich Drogen konsumiert hat. Eine gültige Fahrerlaubnis kann der Mann nicht vorweisen.

Drogentypische Auffälligkeiten haben Beamte der Polizeiinspektion Illertissen am Donnerstagnachmittag bei einem 40 Jahre alten Autofahrer in Vöhringen festgestellt. Dem Polizeibericht zufolge überprüften sie den Mann bei einer Verkehrskontrolle im Bereich der Richard-Wagner-Straße. Ein Drogenschnelltest war allerdings nicht möglich. Zur Beweissicherung ordneten die Beamten daher eine Blutentnahme an. Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der 40-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Diese war ihm im Jahr 2022 auf dem Verwaltungsweg aberkannt worden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)