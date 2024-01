Autofahrer wird bei Zusammenstoß in Vöhringen leicht verletzt

An einer Kreuzung in Vöhringen missachtet eine Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Wagens. Es kommt zur Kollision, dabei entsteht auch hoher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall in Vöhringen ist am Samstagabend ein 28 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Dem Polizeibericht zufolge fuhr eine 71-Jährige mit ihrem Auto an der Kreuzung Pfälzer Straße/Herbststraße von der Pfälzer Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in der Herbststraße herannahenden Autos, an dessen Steuer der 28-Jährige saß. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand bei der Kollision ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. (AZ)