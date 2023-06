Autofahrerin fährt gegen Wartehaus an Bushaltestelle

Eine 51-Jährige fährt beim Abbiegen in Vöhringen gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

Eine Frau hat einen Fahrgastunterstand an einer Bushaltestelle angefahren. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Samstag um 3.10 Uhr an einer Bushaltestelle in der Illerberger Straße in Vöhringen. Hierbei fuhr eine 51-jährige Vöhringerin mit ihrem Auto beim Rechtsabbiegen gegen das Bushaltestellenhäuschen. Dabei wurde nicht nur der Fahrgastunterstand stark beschädigt, sondern auch das Fahrzeug der Frau. Nach Angaben der Polizei hatte die Unfallverursacherin keinen Alkohol getrunken, sie war offenbar lediglich mit ihrem neuen Fahrzeug überfordert. Das Auto ist laut Polizei ein Totalschaden. Insgesamt schätzen die Beamten den Schaden auf 25.000 Euro. (AZ)