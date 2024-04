Autofahrerin hält in Vöhringen nicht an Stoppschild und verursacht Unfall

Weil eine 52-Jährige in Vöhringen nicht stoppte, stieß sie mit einem anderen Auto zusammen.

Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmittag auf dem Schleifweg in Vöhringen in südliche Richtung gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hielt sie an der Einmündung der Straße Beim Kreuz trotz Stoppschild nicht an.

Bei dem Unfall in Vöhringen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro

Hier kam es deswegen zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Auto. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen die Unfallverursacherin ein. (AZ)