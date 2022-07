Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Schwangere wird bei Unfall verletzt

Eine junge Autofahrerin verursacht in Vöhringen beim Abbiegen eine Kollision. Eine schwangere Frau muss sich nach dem Unfall untersuchen lassen.

Eine schwangere Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall in Vöhringen leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagnachmittag mit ihrem Pkw von der Winterstraße nach rechts in die Breitengasse ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines anderen Autos, und es kam zur Kollision.

Am Steuer des vorfahrtsberechtigten Autos saß eine schwangere Frau. Sie wurde leicht verletzt und begab sich nach der ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst selbstständig in fachärztliche Behandlung. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, wird laut Polizei auf 4500 Euro geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)