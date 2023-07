Vöhringen

14:14 Uhr

Autofahrerin und Radfahrer streiten auf offener Straße

Die Polizei griff ein, als sich in Vöhringen eine Autofahrerin und ein Fahrradfahrer stritten.

Sie hatten jeder an der Fahrweise des anderen etwas auszusetzen. Deshalb sind in Vöhringen eine Frau und ein Mann in Streit geraten. Die Polizei schlichtet.

Eine 36-jährige Autofahrerin und ein 54-jähriger Fahrradfahrer sind am Dienstag in einem Wohngebiet in Vöhringen aneinander geraten. Dabei kam es laut Polizeiangaben zu einem Streit wegen der jeweiligen Fahrweise der beiden Beteiligten. Im Zuge des Streits fielen wechselseitig heftige Beleidigungen. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Illertissen leiteten im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen die Autofahrerin und den Fahrradfahrer ein. (AZ)

