Frau wird bei Unfall im Auto eingeklemmt und schwer verletzt

In Vöhringen sind auf schneeglatter Fahrbahn zwei Autos zusammengestoßen. Die Polizei geht von 10.000 Euro Schaden aus.

Bei Schneefall kam es am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr in Vöhringen zu einem Unfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war eine 37-Jährige mit ihrem Ford auf der Münchner Straße in Richtung Norden unterwegs. In der Linkskurve, die zum Berliner Ring überleitet, kam sie laut Polizei zu weit nach links, sodass eine entgegenkommende 70-Jährige mit ihrem Renault Twingo nicht mehr ausweichen konnte. So kam es im Scheitelpunkt der Kurve auf schneebedeckter Fahrbahn zum Zusammenstoß.

Die 70-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr unter Zuhilfenahme hydraulischer Rettungsgeräte unter Aufsicht des Notarztes patientenschonend befreit werden. Hierzu wurden unter anderem die Fahrertüre und weitere Fahrzeugteile entfernt. Dann konnte die Frau dem Rettungsdienst übergeben und nach Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden. Nach erster vorläufiger Schätzung entstand am Renault Totalschaden in Höhe von etwa fünftausend Euro.

Die Ford-Fahrerin und ein Kleinkind, das sich laut Feuerwehr bei ihr im Auto befand, blieben unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in gleicher Höhe, sodass von einem Gesamtschaden von rund zehntausend Euro auszugehen ist. Die Feuerwehr Vöhringen hatte die Unfallstelle abgesichert und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen sowie die Straße von herumliegenden Fahrzeugteilen gereinigt. (wis)