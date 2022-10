Autokennzeichen auf Pendlerparkplatz abmontiert

Ein 24-Jähriger vermisst beide Nummernschilder seines Autos. Er hatte es auf einem Parkplatz in Vöhringen abgestellt.

Zwischen Freitag und Samstag hat sich ein Dieb auf dem Pendlerparkplatz an der Kreisstraße bei Vöhringen an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Der unbekannte Täter entwendete beide Kennzeichen des geparkten Pkws eines 24-Jährigen. Der Beuteschaden beträgt etwa 40 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an. (AZ)