Autos stoßen bei Vöhringen zusammen: Frau wird verletzt

Vor einem Kreisverkehr bei Vöhringen muss eine Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkt das jedoch zu spät.

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall bei Vöhringen verletzt worden. Sie musste deshalb in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei fuhr sie am Dienstag gegen 16.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße NU14 in westliche Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Staatsstraße 2031 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 54 Jahre alter Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Wagen frontal auf.

Die Feuerwehren Vöhringen und Illerberg waren auch im Einsatz

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 53-Jährige verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher mit insgesamt 15.000 Euro angegeben werden kann. Die Feuerwehren Vöhringen und Illerberg wurden alarmiert und waren mit 29 Kräften im Einsatz. (AZ)