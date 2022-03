Autos stoßen in Vöhringen zusammen: Beifahrer wird am Bein verletzt

Ein Autofahrer missachtet an einer Kreuzung in Vöhringen die Vorfahrt eines anderen Wagens. Ein Mann wird leicht verletzt, zudem entsteht hoher Sachschaden.

Ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Vöhringen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Frühlingstraße entlang. An der Kreuzung mit der Bayerstraße missachtete der Autofahrer die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrzeug dort unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen, der Beifahrer im Wagen der Frau wurde bei der Kollision leicht am Bein verletzt. (AZ)