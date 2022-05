Vöhringen/Ay

18:30 Uhr

Wenn das Krächzen von Krähenkolonien zur Plage wird

Unter anderem an der Bahnhofstraße in Vöhringen halten sich viele Krähen auf. Unser Foto zeigt die Spitze eines Baumes mit Nestern.

Plus Krähen siedeln sich auf hohen Bäumen an, die Vögel lieben die Gemeinschaft. Weniger erfreut sind davon die umliegenden Bewohner. Was lässt sich dagegen tun?

Von Ursula Katharina Balken

Wenn Amsel, Drossel, Fink und Star zum Singen ansetzen, erfreut das die Menschen. Denn dann sind die beliebten Jahreszeiten Frühling und Sommer nicht mehr weit. Es gibt aber auch eine gefiederte Spezies, die gar nicht gern gesehen ist und schon gar nicht gern gehört wird. Das sind die Krähen. Sie siedeln grundsätzlich in Kolonien auf hochgewachsenen Bäumen, dabei suchen sie die Nähe des Menschen. Das nervt Anwohner, wie Beispiele aus Vöhringen und Ay zeigen. Aber was dagegen tun? Ein Experte gibt Ratschläge.

