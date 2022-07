Baby bei Hitze im Auto gelassen: Warum das tödlich enden kann

Lokal Ein 33-Jähriger ließ in Vöhringen sein Kind bei praller Sonne im Auto sitzen. Wir haben nachgefragt, welche Risiken und Konsequenzen das hat.

Bei praller Sonne und Temperaturen um die 30 Grad Celsius hat ein 33-jähriger Vater in der Vöhringer Industriestraße seinen Säugling im Auto liegen lassen. Das Kind ist drei Monate alt. Eine Passantin wurde auf das schreiende Baby aufmerksam und rief kurzerhand die Polizei zu Hilfe. Wohl gerade noch rechtzeitig, denn, wie Polizei Pressesprecher Dominic Geißler dem Polizeibericht entnimmt, sei das Kind schon "ziemlich rot" angelaufen.