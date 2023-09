Vöhringen

Bahnübergang in der Memminger Straße ist zwei Tage gesperrt

Am 13. und 14. September können Autos und Lastwagen den Bahnübergang in der Memminger Straße in Vöhringen nicht passieren.

Am Bahnübergang in der Memminger Straße in Vöhringen werden die Schrankenantriebe ausgetauscht. Der Straßenverkehr wird deshalb zwei Tage lang umgeleitet.

Der Bahnübergang in der Memminger Straße in Vöhringen ist am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. September, gesperrt. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Grund für die Sperrung ist der Austausch der Schrankenantriebe an diesem Bahnübergang. Der Straßenverkehr wird an den beiden Tagen über die Rue de Vizille und die Staatsstraße St 2031 umgeleitet. (AZ)

