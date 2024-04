Vöhringen

vor 17 Min.

Bald gibt es einen Leerstand weniger in der Ulmer Straße

Plus Ein Fachgeschäft für Infrarot-Heizsysteme wird im Juni in der Ulmer Straße in Vöhringen seine Türen öffnen. Die Firma "Sonnenwarm" verlegt ihren Firmensitz.

Von Ursula Katharina Balken

Wo einst in der Ulmer Straße 9 Blumen zu erwerben waren, werden vom 1. Juni an Infrarot-Heizungen verkauft. Thilo Lässing zieht aus dem Norden Neu-Ulms in die Vöhringer Innenstadt. Dann gibt es in der viel befahrenen Straße einen Leerstand weniger.

Im Augenblick baut der gelernte Betriebswirt, der auch als Controller tätig war, die Geschäftsräume mit 170 Quadratmetern Fläche für seinen Zweck um. In wenigen Worten erklärt er die Vorteile der Infrarot-Heizung: "Sie sind effizient, man kann sie unter der Decke montieren oder als Bild an die Wand hängen." Lässing holt sich aber noch andere Firmen ins Boot, die in dem großen Raum ihre Produkte anbieten werden, so Hersteller von Tiny-Häusern, Wasserfiltern, um stets reines Trinkwasser zu haben, und eine Firma, die Ethanol-Öfen verkauft. Die sind tauglich für Terrassen oder auch für Wohnzimmer als eine Art Kamin.

