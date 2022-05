Bau- und Verkehrsausschuss lehnt Stellplatzsatzung für Vöhringen ab

Plus Die Vöhringer SPD ist der Meinung, dass pro neu gebauter Wohnung zwei Stellplätze für Autos eingeplant werden müssten. Andere Stadträte widersprechen.

Eine Stellplatzsatzung für Vöhringen wünscht sich die örtliche SPD. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses ist sie mit ihrem Antrag allerdings gescheitert. Nur drei Mitglieder des Gremiums stimmten dafür.