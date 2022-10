Vöhringen

Zustimmung für neue Wohnungen in Illerberg und neue Gasleitung für Wieland

Dieses Haus an der Weißenhorner Straße in Illerberg soll einem geplanten Mehrfamilienhauses weichen, das die Stadt Vöhringen errichten will.

Plus Die Stadt Vöhringen will in Illerberg bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die Firma Wieland plant derweil eine neue Gasleitung für mehr Versorgungssicherheit.

Von Angela Häusler

Den Mangel an bezahlbarem Wohnraum will die Stadt Vöhringen mit einem Bauprojekt abmildern, das in Illerberg geplant ist: Sechs Wohnungen sollen auf einem Grundstück gebaut werden, auf dem derzeit ein nicht mehr renovierbares Wohnhaus steht. Der Bau- und Verkehrsausschuss stimmte der Planung am Donnerstag zu. Darüber hinaus hat sich das Gremium mit einem Vorhaben der Firma Wieland befasst.

